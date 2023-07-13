В ГУР Минобороны подтвердили, что Россия и РПЦ снова планируют передать Венгрии украинских военнопленных

При этом передачу планируют без согласования с Украиной.

Собеседник СМИ заявил, что в среде РПЦ активно обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в РФ, который может состояться ориентировочно 8–11 августа.

"Цель визита – это, в частности, обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", – сказал источник.

Он отметил, что у Венгрии нет списка украинских военнопленных, которых они хотели бы забрать из плена РФ. В настоящее время поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка занимаются российские спецслужбы, до приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военных, добавил источник.

"Требование венгров – венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочно – венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", – заявил собеседник СМИ в спецслужбах.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "24 каналу" подтвердил информацию, что РПЦ планирует передать Венгрии украинских военнопленных.