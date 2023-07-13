В ГУР Минобороны подтвердили, что Россия и РПЦ снова планируют передать Венгрии украинских военнопленных

При этом передачу планируют без согласования с Украиной.
Собеседник СМИ заявил, что в среде РПЦ активно обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в РФ, который может состояться ориентировочно 8–11 августа.
"Цель визита – это, в частности, обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", – сказал источник.
Он отметил, что у Венгрии нет списка украинских военнопленных, которых они хотели бы забрать из плена РФ. В настоящее время поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка занимаются российские спецслужбы, до приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военных, добавил источник.
"Требование венгров – венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочно – венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", – заявил собеседник СМИ в спецслужбах.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "24 каналу" подтвердил информацию, что РПЦ планирует передать Венгрии украинских военнопленных.
О передаче Венгрии "группы украинских военнопленных закарпатского происхождения" 8 июня заявила Русская православная церковь.
Вице-премьер Венгрии по вопросам религии Жолт Шемьен в комментарии ATV подтвердил передачу РФ Венгрии группы украинских пленных, заявив, что это "жест РПЦ в сторону Венгрии, ей эти люди обязаны своей свободой".
Николенко 9 июня заявил, что украинская сторона не знала о передаче. МИД запросил подробную информацию об освобожденных и потребовал доступа консула к ним.
11 июня "РБК-Украина" написало со ссылкой на источники, что Венгрия готовит провокационную пресс-конференцию украинских пленных, на которой они будут критиковать Украину и благодарить руководство РПЦ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 июня сообщил, что слова венгерских властей о свободе украинских пленных – неправда. По его словам, к ним не допускают посла, консула, а встречи с родственниками строго дозированы. Кулеба считает, что тайная операция с пленными, которую реализовали представительство Мальтийского ордена в Венгрии и РПЦ, была проведена в интересах венгерского премьера Виктора Орбана.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт якобы не имеет отношения к вывозу пленных из России в Венгрию.
20 июня МИД Украины сообщил о возвращении в Украину из Венгрии трех пленных, 23-го – еще о двух.