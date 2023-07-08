В хабе Марьинской общины в Павлограде продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

"В каждом продуктовом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Это значительная поддержка для людей, которые налаживают жизнь на новом месте. В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тыс. наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие", – отметили в пресс-службе.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".