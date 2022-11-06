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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области противотанковый снаряд попал в автомобиль, водитель ранен – полиция

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Раненый водитель госпитализирован
Раненый водитель госпитализирован
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

В Харьковской области противотанковый снаряд попал в автомобиль местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook 6 ноября.

Сегодня оккупанты обстреляли одну из общин Купянского района. Взрыв раздался между двумя населенными пунктами.

"По предварительной информации, вражеский противотанковый снаряд попал в автомобиль гражданского лица, местного жителя. Мужчина ехал домой. Он получил телесные повреждения. Полицейские совместно с военнослужащими доставили пострадавшего в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Правоохранители намерены открыть уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодняшняя атака еще раз доказывает, что российские военные пытаются наносить удары по гражданским объектам, чтобы это повлекло как можно больше жертв", – добавили в полиции.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0e72g6kK3AeNJD3vGUgZXw9sLJjtP8PYCqnDSoBKsBb9rYNgK2PmgGygCCatSw8L4l

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины
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