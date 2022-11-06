В Харьковской области противотанковый снаряд попал в автомобиль, водитель ранен – полиция

Сегодня оккупанты обстреляли одну из общин Купянского района. Взрыв раздался между двумя населенными пунктами.

"По предварительной информации, вражеский противотанковый снаряд попал в автомобиль гражданского лица, местного жителя. Мужчина ехал домой. Он получил телесные повреждения. Полицейские совместно с военнослужащими доставили пострадавшего в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Правоохранители намерены открыть уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодняшняя атака еще раз доказывает, что российские военные пытаются наносить удары по гражданским объектам, чтобы это повлекло как можно больше жертв", – добавили в полиции.