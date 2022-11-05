ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области насмерть отравились газом четыре человека, в том числе двое детей – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По имеющимся данным, семья грелась с помощью газа
По имеющимся данным, семья грелась с помощью газа
Фото: pixabay.com

В Балаклее Харьковской области обнаружили тела четырех членов одной семьи, проинформировала 5 ноября в Fаcebook полиция региона.

"Полиция устанавливает обстоятельства по факту гибели семьи в Балаклее. Согласно заключению экспертизы, причиной смерти стало отравление угарным газом", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что о смерти 59-летней женщины, 34-летнего мужчины и двух девочек в возрасте шести и 13 лет им сообщила местная жительница, которой погибшие приходятся родственниками.

"Заявительница рассказала, что из-за низкой температуры в жилище семья иногда включала газовые конфорки в качестве подогрева. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службы во время осмотра установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала", – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0HBNqZGJWMgmWHoE23P9Vtd89pEkJA5dhbQ46e4Ffb9A8dGk8FhDuFDAex73sh6fRl

Контекст:

Балаклея со 2 марта по 8 сентября находилась под российской оккупацией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, газ, полиция, Харьковская область, отравление, экспертиза, женщины, Балаклея, семья, уголовное производство, погибшие, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (70208)
2
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (51588)
3
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (44427)
4
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (36143)
5
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (32274)
6
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ (30184)
7
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (29948)
8
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет (24074)
 
 
 
 