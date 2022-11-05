В Харьковской области насмерть отравились газом четыре человека, в том числе двое детей – полиция

"Полиция устанавливает обстоятельства по факту гибели семьи в Балаклее. Согласно заключению экспертизы, причиной смерти стало отравление угарным газом", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что о смерти 59-летней женщины, 34-летнего мужчины и двух девочек в возрасте шести и 13 лет им сообщила местная жительница, которой погибшие приходятся родственниками.

"Заявительница рассказала, что из-за низкой температуры в жилище семья иногда включала газовые конфорки в качестве подогрева. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службы во время осмотра установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала", – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".