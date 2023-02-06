В Ирпенский лицей пришло письмо с угрозами, детей эвакуировали

В письме со слоганами из российской пропаганды лицею пообещали, что "завтра будет бомбезным" Фото: shukach.com (исллюстртивное)

Он опубликовал скриншот отправленного вечером 5 февраля письма. В нем говорится: "Будет много жертв. Ждите нас завтра. Мы обещаем, что завтра будет бомбезным. Zа правду, Zа наших, мы против наZистов".

"Сразу были вызваны полиция и ГСЧС. Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1-х и 2-х классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно", – написал Маркушин.

По его словам, проверили электронные почты и других учебных заведений, но ничего подозрительного пока не обнаружено.

"Будем работать с правоохранителями, в частности с киберполицией, чтобы выяснить, откуда на самом деле отправлено сообщение, и наказать виновных, если это чья-то совсем не забавная шутка", – добавил мэр.