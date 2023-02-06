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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ирпенский лицей пришло письмо с угрозами, детей эвакуировали

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В письме со слоганами из российской пропаганды лицею пообещали, что "завтра будет бомбезным"
В письме со слоганами из российской пропаганды лицею пообещали, что "завтра будет бомбезным"
Фото: shukach.com (исллюстртивное)

Утром 6 февраля администрация Ирпенского лицея №2 обнаружила в электронной почте заведения сообщение с угрозами. Об этом сообщил в Telegram городской голова Ирпеня Киевской области Александр Маркушин.

Он опубликовал скриншот отправленного вечером 5 февраля письма. В нем говорится: "Будет много жертв. Ждите нас завтра. Мы обещаем, что завтра будет бомбезным. Zа правду, Zа наших, мы против наZистов". 

"Сразу были вызваны полиция и ГСЧС. Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1-х и 2-х классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно", – написал Маркушин. 

По его словам, проверили электронные почты и других учебных заведений, но ничего подозрительного пока не обнаружено.

"Будем работать с правоохранителями, в частности с киберполицией, чтобы выяснить, откуда на самом деле отправлено сообщение, и наказать виновных, если это чья-то совсем не забавная шутка", – добавил мэр.

Теги: Киевская область, угрозы, Ирпень, дети, война России против Украины, киберполиция, школы, письмо, Александр Маркушин
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