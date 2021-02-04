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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Казахстане задержали потерявшего ногу на Донбассе боевика "ДНР"

У боевика "ДНР" Сергея Шалашова с позывным Казах уже есть условный срок за участие в боевых действиях на территории иностранного государства, теперь он может быть заменен на реальный.

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Шалашов воевал против украинцев в составе батальона террористов "Восток"
Шалашов воевал против украинцев в составе батальона террористов "Восток"
Фото: sprotyv.info

В Казахстане под арестом содержится боевик "ДНР" Сергей Шалашов (позывной Казах), гражданин Казахстана, воевавший против украинской армии с 2014 года. Об этом сообщает российское издание EADaily.

По данным издания, Шалашов содержится под стражей в Петропавловске. Будучи гражданином Казахстана, в январе он поехал на родину навестить заболевшую дочь и был задержан на границе. Его брат писал во "ВКонтакте", что Шалашова задержали 17 января.

Скриншот: Necro Mancer / Twitter
Скриншот: Necro Mancer / Twitter

Издание сообщает, что пока что обвинение ему не предъявлено, но предполагает, что он, как и остальные боевики "ЛДНР", будет осужден по статье Уголовного кодекса за участие в иностранных вооруженных конфликтах без признаков наемничества, которую в Казахстане приняли в 2014 году.

У Шалашова есть профиль на "Миротворце". Согласно ему, еще с 2014-го Шалашов начал воевать против украинской армии. В 2015-м Казахстан объявил "героя Новороссии" в розыск. Через несколько месяцев боевик наткнулся на мину и потерял ногу по колено, но продолжил участвовать в боевых действиях на протезе. С 2018-го жил в России, и та отказывалась его выдать.

По данным "Миротворца", именно к Шалашову относится статья "Радио Азаттык" (местная служба "Радио Свобода") о местном жителе, "гражданине Ш", которого суд в городе Семей в сентябре 2017 года приговорил к условному сроку в три года за участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ополчения.

О Шалашове писало в 2019 году российское пропагандистское агентство Russia Today. Тогда "ветеран Новороссии" пытался получить российский паспорт. В МВД РФ агентству пояснили, что Шалашов имеет возможность получить легальный статус на территории России, несмотря на возбужденное в Казахстане уголовное дело.

Агентство отмечало, что Шалашов – автослесарь. В 2014 году, когда он приехал в Донецк и записался в так называемый батальон "Восток", ему было 29 лет. В родном городе Кокшетау, расположенном на севере Казахстана, у него остались гражданская жена и на тот момент годовалая дочь.

Казахстан не впервые судит экс-боевиков, воевавших на Донбассе. Как сообщает DW, в мае прошлого суд Костанай приговорил местного жителя Евгения Щербака к четырем с половиной годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Донбасса. Он воевал в батальоне "Спарта" под командованием Моторолы.

А в сентябре 2020 года суд казахского города Алматы приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Казахстана, который участвовал в войне в Украине на стороне так называемых "ЛДНР", об этом писало местное издание "Vласть".

Теги: Казахстан, арест, боевики, Новороссия, ДНР, батальон, война в Украине, война на Донбассе, сайт Миротворец
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