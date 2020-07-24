В Киев эвакуировали 13 раненных на Донбассе военных

В Харькове военные врачи стабилизировали состояние раненых и подготовили военных к следующему этапу лечения. Теперь их будут лечить в Главном военном клиническом госпитале в Киеве.

Из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове эвакуировали в Киев 13 украинских военных, которые получили ранения на Донбассе. О этом сообщает Командование медсил ВСУ в Facebook.

В Харькове военные врачи стабилизировали состояние раненых и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Военно-транспортным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 13 военнослужащих, получивших огнестрельные ранения, прибыли на аэродром "Борисполь", а затем их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

Сейчас украинские военные размещении в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование для назначения соответствующего лечения.

По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.