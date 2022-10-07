В Киевской области 7 октября будут проводиться учения саперов, могут быть слышны взрывы – ОВА

"7 октября, с 9.00 на территории Дымерской общины Вышгородского района будут проводиться учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах возможны звуки взрывов", – говорится в сообщении.
В ОВА напомнили, что в области пиротехники продолжают выявлять и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами.
По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 11 сентября, пиротехники обследовали 70 тыс. га и обезвредили 197 тыс. взрывоопасных предметов и более 1665 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.