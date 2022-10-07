В Киевской области 7 октября будут проводиться учения саперов, могут быть слышны взрывы – ОВА

"7 октября, с 9.00 на территории Дымерской общины Вышгородского района будут проводиться учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах возможны звуки взрывов", – говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что в области пиротехники продолжают выявлять и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами.