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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "ЛНР" сотрудника миссии ОБСЕ посадили в тюрьму на 13 лет

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Сотрудника миссии ОБСЕ обвинили в "госизмене" в так называемой "ЛНР"
Сотрудника миссии ОБСЕ обвинили в "госизмене" в так называемой "ЛНР"
Фото: depositphotos.com

"Верховный суд" так называемой "ЛНР" приговорил сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы якобы "за госизмену". Об этом 19 сентября сообщает РБК.

Шабанов был ассистентом по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии. Его задержали на оккупированной территории Луганской области в середине апреля. Летом "министерство госбезопасности" псевдореспублики "ЛНР" обвинило его в передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб.

Оккупанты заявили, что Шабанова якобы завербовал резидент ЦРУ США в Украине, который ранее работал в СБУ. Они утверждают, что после "прохождения специальной подготовки в США" Шабанов в период с августа 2021 по апрель 2022 года собирал "сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также о перемещениях личного состава подразделений "Народной милиции "ЛНР".

Контекст:

 Невооруженная гражданская миссия ОБСЕ наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, она начала работу в июле 2014 года – после начала российской военной агрессии на Донбассе.

В апреле ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью, опубликованном 14 июля, заявил, что ОБСЕ восстановит свое присутствие в стране.  

Теги: Луганская область, ОБСЕ, приговор, война России против Украины, ЛНР, суд
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