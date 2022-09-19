В "ЛНР" сотрудника миссии ОБСЕ посадили в тюрьму на 13 лет

Сотрудника миссии ОБСЕ обвинили в "госизмене" в так называемой "ЛНР" Фото: depositphotos.com

Шабанов был ассистентом по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии. Его задержали на оккупированной территории Луганской области в середине апреля. Летом "министерство госбезопасности" псевдореспублики "ЛНР" обвинило его в передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб.

Оккупанты заявили, что Шабанова якобы завербовал резидент ЦРУ США в Украине, который ранее работал в СБУ. Они утверждают, что после "прохождения специальной подготовки в США" Шабанов в период с августа 2021 по апрель 2022 года собирал "сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также о перемещениях личного состава подразделений "Народной милиции "ЛНР".