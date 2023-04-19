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В Мариуполе может начаться мобилизация мужчин. Пушилин издал указ о "призыве"

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Оккупанты могут начать мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
Оккупанты могут начать мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
Фото: EPA

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин выпустил "приказ" о призыве в армию мужчин на оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram 19 апреля.

Согласно документу, до августа будет продолжаться призыв мужчин 1996–2005 годов рождения. При этом местные оккупационные администрации должны искать граждан, не выполняющих "военные обязательства", – им угрожают уголовной ответственностью, говорится в сообщении.

В горсовете предполагают, что под видом так называемого призыва оккупанты начнут настоящую мобилизацию, так как готовятся к контрнаступлению украинских сил обороны.

"Россияне постоянно показывают невероятный уровень своего цинизма. Они разрушили наш город, а теперь хотят заставить мариупольцев воевать против своих же. Они ведь воспринимают местных жителей как пушечное мясо. Верим, что уже скоро ВСУ освободят наш город и мариупольцы будут в безопасности", – прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Контекст:

Большая часть Донецкой области была оккупирована пророссийскими боевиками и военными РФ в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года, была захвачена еще часть территории области.

Мариуполь с начала марта 2022 года находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, мобилизация, Денис Пушилин, ДНР, российская агрессия, война России против Украины
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