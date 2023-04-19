В Мариуполе может начаться мобилизация мужчин. Пушилин издал указ о "призыве"

Согласно документу, до августа будет продолжаться призыв мужчин 1996–2005 годов рождения. При этом местные оккупационные администрации должны искать граждан, не выполняющих "военные обязательства", – им угрожают уголовной ответственностью, говорится в сообщении.

В горсовете предполагают, что под видом так называемого призыва оккупанты начнут настоящую мобилизацию, так как готовятся к контрнаступлению украинских сил обороны.

"Россияне постоянно показывают невероятный уровень своего цинизма. Они разрушили наш город, а теперь хотят заставить мариупольцев воевать против своих же. Они ведь воспринимают местных жителей как пушечное мясо. Верим, что уже скоро ВСУ освободят наш город и мариупольцы будут в безопасности", – прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.