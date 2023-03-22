В Минобороны Украины показали, как французский ЗРК Crotale уничтожил российскую крылатую ракету. Видео

Видеокадры обнародованы в Twitter оборонного ведомства 21 марта.
Отмечается, что французский ЗРК малой дальности Crotale NG стоит на вооружении ВСУ.
"Два пуска по российской крылатой ракете. Первый не попал в цель. Второй – гол!" – сказано в сообщении.
French short-range air defense system "Crotale NG" is in service with the #UAarmy.— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 20, 2023
Two launches targeting a russian cruise missile.
First one: missed the target.
Second one: Goooal!
* @GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ
Crotale – это зенитный ракетный комплекс малой дальности действия разработки конца 80-х – начала 90-х годов, который принадлежит к армейскому средству ПВО, информирует Defense Express. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения целей – до 6 км.
В ноябре 2022 года в минобороны Франции сообщали о поставке Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплекса Crotale.
О передаче Украине ЗРК Crotale 20 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
12 января 2023 года высокую эффективность ЗРК Crotale отметил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.