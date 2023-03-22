В Минобороны Украины показали, как французский ЗРК Crotale уничтожил российскую крылатую ракету. Видео

Французский ЗРК малой дальности Crotale NG стоит на вооружении ВСУ, отметили в Минобороны Украины Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Видеокадры обнародованы в Twitter оборонного ведомства 21 марта.

Отмечается, что французский ЗРК малой дальности Crotale NG стоит на вооружении ВСУ.

"Два пуска по российской крылатой ракете. Первый не попал в цель. Второй – гол!" – сказано в сообщении.

French short-range air defense system "Crotale NG" is in service with the #UAarmy.

Two launches targeting a russian cruise missile.

First one: missed the target.

Second one: Goooal!



* @GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 20, 2023

Crotale – это зенитный ракетный комплекс малой дальности действия разработки конца 80-х – начала 90-х годов, который принадлежит к армейскому средству ПВО, информирует Defense Express. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения целей – до 6 км.