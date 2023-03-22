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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины показали, как французский ЗРК Crotale уничтожил российскую крылатую ракету. Видео

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Французский ЗРК малой дальности Crotale NG стоит на вооружении ВСУ, отметили в Минобороны Украины
Французский ЗРК малой дальности Crotale NG стоит на вооружении ВСУ, отметили в Минобороны Украины
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

В Минобороны Украины опубликовали видео сбития российской крылатой ракеты с помощью ЗРК Crotale.

Видеокадры обнародованы в Twitter оборонного ведомства 21 марта.

Отмечается, что французский ЗРК малой дальности Crotale NG стоит на вооружении ВСУ.

"Два пуска по российской крылатой ракете. Первый не попал в цель. Второй – гол!" – сказано в сообщении.

Crotale – это зенитный ракетный комплекс малой дальности действия разработки конца 80-х – начала 90-х годов, который принадлежит к армейскому средству ПВО, информирует Defense Express. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения целей – до 6 км.

Контекст:

В ноябре 2022 года в минобороны Франции сообщали о поставке Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплекса Crotale.

О передаче Украине ЗРК Crotale 20 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

12 января 2023 года высокую эффективность ЗРК Crotale отметил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Теги: Россия, Украина, Франция, вооружение, ПВО, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, ракета, ракетный комплекс
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