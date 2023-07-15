В Николаевской области ночью сбили три дрона Shahed, в результате обстрелов повреждены жилые дома – Ким

"В ночь с 14 на 15 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты три дрона-камикадзе типа Shahed 136/131", – написал глава ОВА.

Помимо этого, вчера враг семь раз наносил артиллерийские удары по береговой полосе и акватории возле Очакова, а также по самому городу.

"В результате повреждены жилые дома и линия сети интернет. Произошло воспламенение сухой травы на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано", – отметил Ким.

По его словам, обошлось без пострадавших.