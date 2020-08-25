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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Донецке открыли памятник Гиви

Бюст убитого в 2017 году боевика "ДНР" Михаила Толстых по прозвищу Гиви установили в парке имени Ленинского комсомола в оккупированном Донецке.

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Бюст Гиви установили рядом с бюстом Кобзона
Бюст Гиви установили рядом с бюстом Кобзона
Фото: Inside Donetsk / Telegram

В оккупированном Донецке на Аллее славы в парке имени Ленинского комсомола сегодня утром открыли памятник боевику "ДНР" Михаилу Толстых (Гиви). Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

Паблик назвал Гиви "легендарным командиром штурмового батальона "Сомали".

На фото видно, что рядом с бюстом боевика установлен памятник российскому певцу, уроженцу Донецкой области Иосифу Кобзону.

До 2014 года эта часть парка была посвящена памяти советских воинов, павших в боях за Донбасс в годы Второй мировой войны. Здесь же находится монумент "Твоим освободителям, Донбасс".

Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.

Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР" сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического акта"Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО в декабре 2019 года бывший военнослужащий ВСУ Олег Сугерей в интервью главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову рассказал, что взрывчатку в кабинете Гиви заложила девушка-агент из Украины.

В видео телеканала "Россия 24", часть которого была показана в программе Бутусова, говорится, что взорвала Гиви киевская студентка Анастасия Петрига. 

Теги: Донецк, памятник, ДНР, Гиви, война на Донбассе
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