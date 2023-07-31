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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированный Мелитополь начали массово завозить россиян – мэр

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Федоров: Попытки рашистских захватчиков сделать Мелитополь частью России напрасны
Федоров: Попытки рашистских захватчиков сделать Мелитополь частью России напрасны
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области начали массово завозить россиян. Об этом 31 июля в Telegram заявил мэр города Иван Федоров.

"Враг выбрал Мелитополь как административный и логистический центр оккупированного юга, поэтому хочет, чтобы город наполнился "русским духом". Для этого использует проверенный способ – массовый завоз людей из РФ. Россияне приезжают в Мелитополь, заполняют улицы и расселяются в наших домах. Захватывают предприятия, возглавляют учреждения", – подчеркнул Федоров.

По его словам, цель страны-агрессора – "разбавить" местных жителей, которые оказывают оккупантам сопротивление, и "убить украинское мнение и украинское сознание в оккупации".

Он отметил, что россияне активно проводят пропаганду среди украинских детей. Под видом вывоза на отдых им "промывают мозги или вообще депортируют и отдают на усыновление".

"Все это уже было. Однако все попытки советских оккупантов уничтожить Украину оказались тщетными, так же напрасны и попытки рашистских захватчиков сделать Мелитополь частью России. Мелитополь – это Украина!" – резюмировал городской голова.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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