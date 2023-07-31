В оккупированный Мелитополь начали массово завозить россиян – мэр

"Враг выбрал Мелитополь как административный и логистический центр оккупированного юга, поэтому хочет, чтобы город наполнился "русским духом". Для этого использует проверенный способ – массовый завоз людей из РФ. Россияне приезжают в Мелитополь, заполняют улицы и расселяются в наших домах. Захватывают предприятия, возглавляют учреждения", – подчеркнул Федоров.

По его словам, цель страны-агрессора – "разбавить" местных жителей, которые оказывают оккупантам сопротивление, и "убить украинское мнение и украинское сознание в оккупации".

Он отметил, что россияне активно проводят пропаганду среди украинских детей. Под видом вывоза на отдых им "промывают мозги или вообще депортируют и отдают на усыновление".

"Все это уже было. Однако все попытки советских оккупантов уничтожить Украину оказались тщетными, так же напрасны и попытки рашистских захватчиков сделать Мелитополь частью России. Мелитополь – это Украина!" – резюмировал городской голова.