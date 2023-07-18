В Мелитополе оккупанты похищают по 10 человек в неделю, применяя тактику запугивания для создания паники у населения – Федоров

Федоров заявил, что в последнее время оккупанты усилили давление, террор и поиск диверсантов в Мелитополе и районе. Похищение людей стало регулярным, добавил он, при этом россияне применяют тактику, направленную на запугивание людей.

"В последние недели мы видим тенденцию, что количество похищенных людей является стабильным: примерно 10 человек в неделю враг похищает. Они изменили тактику: раньше они приходили, быстро забирали человека, потом делали какие-то обыски и уходили", – рассказал мэр.

Сейчас, по его словам, оккупанты приходят ночью и забирают людей демонстративно.

"[Враг] будит, например, весь многоэтажный дом, чтобы все видели, что происходит, и запугивает таким образом. Затем забирает человека, выводя его в наручниках и с мешком на голове, затем заканчивают обыски. Таким образом [враг] совершает террор и усиливает панику среди гражданского населения", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что люди теперь стараются меньше выходить из дома, потому что на улицах их может ждать опасность. По словам мэра, у местных жителей нет воды и нет доступа к медицинской помощи без российского паспорта.