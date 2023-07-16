Оккупанты пытаются контролировать население Мелитополя через мобильную связь – мэр

"Едва ли не единственное, что полностью работает у оккупантов, – это пропагандистская машина, – написал он. – Уже полтора года оккупанты одержимы мыслью завести единственного российского мобильного оператора: хотят контролировать разговоры жителей или отключать связь в нужный момент".

По словам Федорова, оккупанты в Мелитополе вместо вражеского мобильного оператора "Мир Телеком" хотят завести другого – "Волна мобайл".

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.