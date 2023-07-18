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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе днем прогремел один взрыв, еще пять в Михайловке – Федоров

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Федоров: На мелитопольском направлении громко
Федоров: На мелитопольском направлении громко
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 18 июля прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"На мелитопольском направлении громко. В Мелитополе один мощный взрыв слышали жители центральной части города. В Михайловке жители сообщают о пяти мощных взрывах. Выясняем, что происходит", – сообщил мэр.

Других подробностей он не привел.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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