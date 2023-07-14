Штурмовые группы Нацгвардии за неделю продвинулись на 1,7 км на мелитопольском направлении – НГУ

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулась на 1700 метров на юг и юго-восток, – сказал он. – Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия, а это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и шесть авиаударов в течение прошедшей недели".
По словам Уршаловича, оккупанты, в свою очередь, совершали контратаки, пытаясь восстановить утраченное положение, но успеха не имели.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, проинформировали в Генштабе ВСУ утром 14 июля.