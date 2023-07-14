Штурмовые группы Нацгвардии за неделю продвинулись на 1,7 км на мелитопольском направлении – НГУ

Штурмовые группы НГУ при поддержке танков за семь дней продвинулась на 1700 метров на юг и юго-восток на мелитопольском направлении, отметил Уршалович Фото: EPA

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулась на 1700 метров на юг и юго-восток, – сказал он. – Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия, а это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и шесть авиаударов в течение прошедшей недели".

По словам Уршаловича, оккупанты, в свою очередь, совершали контратаки, пытаясь восстановить утраченное положение, но успеха не имели.