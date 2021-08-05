В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РФ в Крыму, открыто 68 производств – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора ведет процессуальное руководство в производствах о госизмене в отношении 68 бывших сотрудников правоохранительных органов Украины Фото: radiosvoboda.org

Об этом в Офисе генерального прокурора сообщили в ответ на запрос "Радіо Свобода" 5 августа.

"Департаментом надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офисом генерального прокурора и прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополя осуществляется процессуальное руководство в 68 уголовных производствах в отношении бывших сотрудников украинских правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", – говорится в ответе.

В сообщении не уточняется, сколько правоохранителей фигурирует в этих производствах.