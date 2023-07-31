"Бегите, спасайте людей!". В патрульной полиции показали видео первых минут после ракетного удара оккупантов по Сумам

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам вечером 29 июля. В результате обстрела был разрушен один из корпусов учебного заведения, там произошел пожар. В соседних домах выбило окна.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разбор завалов в Сумах завершился только под вечер 30 июля. Два человека погибли и 20 человек пострадали от российского удара. Полностью разрушен учебный корпус училища, повреждены общежития, дома, здания церкви и воскресной школы.