ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бегите, спасайте людей!". В патрульной полиции показали видео первых минут после ракетного удара оккупантов по Сумам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Сумах российские оккупанты разрушили и повредили несколько зданий, нанеся ракетный удар 29 июля
В Сумах российские оккупанты разрушили и повредили несколько зданий, нанеся ракетный удар 29 июля
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

В Сумах после ракетного удара российских оккупантов 29 июля патрульные спасали людей из-под завалов и организовали эвакуацию в домах, находившихся в опасной зоне поблизости от места прилета. Соответствующее видео пресс-служба патрульной полиции Украины обнародовала в Facebook 30 июля.

Правоохранители в первые минуты после обстрела, как следует из видео, занимались поиском и спасением раненых и травмированных в результате российского ракетного удара.

Впоследствии патрульные провели поквартирный обход домов и помогли жильцам организованно и быстро эвакуироваться.

https://www.facebook.com/sumypolice/videos/259726040176750/

Контекст:

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам вечером 29 июля. В результате обстрела был разрушен один из корпусов учебного заведения, там произошел пожар. В соседних домах выбило окна.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разбор завалов в Сумах завершился только под вечер 30 июля. Два человека погибли и 20 человек пострадали от российского удара. Полностью разрушен учебный корпус училища, повреждены общежития, дома, здания церкви и воскресной школы.

Теги: Сумы, патрульная полиция, обстрелы, страна-агрессор, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Галина ГРИШИНА
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Галина ГРИШИНА
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин от Гасановой. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин от Гасановой. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Галина ГРИШИНА
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Галина ГРИШИНА
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio Актуально
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
Галина ГРИШИНА
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Теперь он отец троих детей
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Теперь он отец троих детей
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
Галина ГРИШИНА
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (191104)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (140707)
3
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (52547)
4
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото (43969)
5
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (31331)
6
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (25000)
7
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (23587)
8
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (19861)
 
 
 
 