В Полтавской области 27-го и 28 сентября могут звучать взрывы и стрельба – ОВА

"27-го и 28 сентября запланированы технические взрывы на карьерах предприятий в Кременчугской и Горишнеплавновской общинах", – написал он.

Кроме того, отметил Лунин, 27 сентября на территории Полтавской, Хорольской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы.

Он попросил жителей области, если они услышат звуки взрывов или выстрелов, сохранять спокойствие.