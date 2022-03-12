В результате обстрела оккупантами Василькова разрушен аэропорт – мэр

Она сообщила, что Васильков обстреляли около 7.00.
"Восемь ракет попали и обстреляли аэропорт. В результате ракетных ударов аэропорт полностью разрушен, разрушена взлетная полоса. Сдетонировал склад с боеприпасами, они продолжают детонировать, потому что одна из ракет попала именно в склад с боеприпасами. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами. В результате этого полностью ликвидирована работоспособность нашего аэропорта", – заявила мэр.
Баласинович призвала жителей Василькова оставаться дома.
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Васильков находится в 40 км от Киева. Его, как и другие небольшие города вокруг столицы, оккупанты периодически атакуют.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты, пытаясь попасть в столицу, уничтожают населенные пункты, которые находятся рядом, – например, Бучу, Гостомель, Ворзель и Ирпень.