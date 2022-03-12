В результате обстрела оккупантами Василькова разрушен аэропорт – мэр

Васильков находится в 40 км от Киева. Его, как и другие небольшие города вокруг столицы, оккупанты периодически атакуют.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты, пытаясь попасть в столицу, уничтожают населенные пункты, которые находятся рядом, – например, Бучу, Гостомель, Ворзель и Ирпень.