В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 225 детей – Офис генпрокурора

Минимум 413 детей получили ранения.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 98, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 42, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15, отметили в пресс-службе.

"7 мая в результате обстрела оккупантами Приволья Северодонецкого района Луганской области погибли два мальчика 11 и 14 лет. Также две девочки восьми и 12 лет получили ранения", – проинформировали в ведомстве.

Кроме этого, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов со стороны войск РФ повреждено 1635 учебных заведений, 126 из них разрушены полностью.

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