В результате войны РФ против Украины погибло 10 749 мирных жителей, но это только вершина айсберга – Офис генпрокурора

"Есть подтверждение по 10 749 погибшим гражданским и 15 599 раненым. Из этого количества 499 погибших – это дети, 1090 детей ранены. Понимаем, что эти цифры – просто вершина айсберга. Когда деоккупируем наши территории, цифры вырастут в разы, а возможно, в десятки раз. Думаю, что в одном Мариуполе будут десятки тысяч погибших", – сказал он.

Также, по словам Белоусова, "всегда будет риск без вести пропавших людей".

"Россияне могли перезахоронить, вывезти, а тела мы не найдем. К сожалению, такие случаи могут быть. Но благодаря нашим партнерам система идентификации улучшилась в разы. Количество лабораторий, возможность анализа ДНК – это сейчас несопоставимо с тем, что у нас было раньше. Поэтому надеюсь, что по крайней мере по тем телам, которые мы найдем, сможем максимально идентифицировать. Но будут те, которых нужно будет искать. Потому что кого-то, может, убили и вывезли в другую страну, закопали в России или Беларуси", – заявил глава департамента.