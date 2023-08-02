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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате войны РФ против Украины погибло 10 749 мирных жителей, но это только вершина айсберга – Офис генпрокурора

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Точное количество жертв российской агрессии неизвестно
Точное количество жертв российской агрессии неизвестно
Фото: EPA

Офис генпрокурора Украины владеет подтвержденной информацией о более чем 10 тыс. мирных жителей, которые погибли в результате развязанной Россией войны против Украины, но реальные цифры больше. Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 2 августа.

"Есть подтверждение по 10 749 погибшим гражданским и 15 599 раненым. Из этого количества 499 погибших – это дети, 1090 детей ранены. Понимаем, что эти цифры – просто вершина айсберга. Когда деоккупируем наши территории, цифры вырастут в разы, а возможно, в десятки раз. Думаю, что в одном Мариуполе будут десятки тысяч погибших", – сказал он.

Также, по словам Белоусова, "всегда будет риск без вести пропавших людей".

"Россияне могли перезахоронить, вывезти, а тела мы не найдем. К сожалению, такие случаи могут быть. Но благодаря нашим партнерам система идентификации улучшилась в разы. Количество лабораторий, возможность анализа ДНК – это сейчас несопоставимо с тем, что у нас было раньше. Поэтому надеюсь, что по крайней мере по тем телам, которые мы найдем, сможем максимально идентифицировать. Но будут те, которых нужно будет искать. Потому что кого-то, может, убили и вывезли в другую страну, закопали в России или Беларуси", – заявил глава департамента.

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии неизвестно. По данным ООН на 31 июля 2023 года, погибло 9369 мирных жителя, 16 646 пострадали. При этом в ООН считают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Украина "дозированно" предоставляет информацию о числе погибших военных, отмечала замминистра обороны Анна Маляр в сентябре 2022 года. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуются, и, по словам Маляр, на период военного времени они засекречены, писало УНИАН.

В декабре 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя названные Еврокомиссией цифры, оказавшиеся, как поясняли позже, ошибочными, сказал, что погибло от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военнослужащих.

В интервью Bild, которое вышло 3 марта 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников не стал называть точные потери Украины. "Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян. Есть разница между украинцами и россиянами: россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо, а для нас дорога жизнь каждого солдата", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, погибшие, Офис генпрокурора
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