РФ нанесла авиаудар по прифронтовому Орехову, в многоэтажке на двух этажах горели квартиры, погиб человек – ГСЧС

"В результате авиаудара в одной из пятиэтажек горели квартиры с первого по второй этаж на общей площади 200 м². К сожалению, погиб один человек. Работники ГСЧС ликвидировали возгорание", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате российской атаки получил повреждения автокран спасателей, который был задействован в ликвидации последствий предыдущих обстрелов на объекте инфраструктуры и находился на расстоянии 150 м от эпицентра взрыва.
"Личный состав подразделений ГСЧС не пострадал, поскольку находился в укрытии", – говорится в сообщении.
Утром 2 августа аварийно-спасательные работы в Орехове продолжались.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.
Силы обороны ведут наступательную операцию, в частности, на запорожском направлении. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск, отмечали в Генштабе ВСУ.