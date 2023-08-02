РФ нанесла авиаудар по прифронтовому Орехову, в многоэтажке на двух этажах горели квартиры, погиб человек – ГСЧС

"В результате авиаудара в одной из пятиэтажек горели квартиры с первого по второй этаж на общей площади 200 м². К сожалению, погиб один человек. Работники ГСЧС ликвидировали возгорание", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате российской атаки получил повреждения автокран спасателей, который был задействован в ликвидации последствий предыдущих обстрелов на объекте инфраструктуры и находился на расстоянии 150 м от эпицентра взрыва.

"Личный состав подразделений ГСЧС не пострадал, поскольку находился в укрытии", – говорится в сообщении.

Утром 2 августа аварийно-спасательные работы в Орехове продолжались.

Фото: dsns.gov.ua