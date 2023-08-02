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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла авиаудар по прифронтовому Орехову, в многоэтажке на двух этажах горели квартиры, погиб человек – ГСЧС

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Оккупанты 1 августа нанесли авиаудар по Орехову, отметили в ГСЧС
Оккупанты 1 августа нанесли авиаудар по Орехову, отметили в ГСЧС
Фото: dsns.gov.ua

Российские оккупационные войска 1 августа нанесли очередной авиаудар по прифронтовому Орехову Запорожской области. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины 2 августа.

"В результате авиаудара в одной из пятиэтажек горели квартиры с первого по второй этаж на общей площади 200 м². К сожалению, погиб один человек. Работники ГСЧС ликвидировали возгорание", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате российской атаки получил повреждения автокран спасателей, который был задействован в ликвидации последствий предыдущих обстрелов на объекте инфраструктуры и находился на расстоянии 150 м от эпицентра взрыва.

"Личный состав подразделений ГСЧС не пострадал, поскольку находился в укрытии", – говорится в сообщении.

Утром 2 августа аварийно-спасательные работы в Орехове продолжались.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

Силы обороны ведут наступательную операцию, в частности, на запорожском направлении. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск, отмечали в Генштабе ВСУ. 

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Запорожская область, спасатели, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты, Орехов
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