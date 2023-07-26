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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вследствие обстрела Орехова 25 июля ранены два человека – Запорожская ОВА

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Оккупанты обстреливали Запорожскую область из разных видов оружия
Оккупанты обстреливали Запорожскую область из разных видов оружия
Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Российские оккупанты 25 июля нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram 26 июля глава областной военной администрации Юрий Малашко.

Оккупанты совершили 61 артиллерийский обстрел, нанесли девять авиаударов и шесть ударов из реактивных систем залпового огня.

"В результате удара по Орехову ранены мужчины 50 и 55 лет. Они доставлены во врачебные учреждения для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

ОВА получила 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных построек и инфраструктуры.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: раненые, война России против Украины, Орехов, Юрий Малашко
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