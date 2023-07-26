Вследствие обстрела Орехова 25 июля ранены два человека – Запорожская ОВА

Оккупанты совершили 61 артиллерийский обстрел, нанесли девять авиаударов и шесть ударов из реактивных систем залпового огня.

"В результате удара по Орехову ранены мужчины 50 и 55 лет. Они доставлены во врачебные учреждения для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

ОВА получила 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных построек и инфраструктуры.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.