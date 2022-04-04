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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ на Кремль работает большинство социологов, но поддержка войны с Украиной реальна – украинский социолог

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Паниотто: Цифры соцопросов могут быть занижены
Паниотто: Цифры соцопросов могут быть занижены
Фото: Volodymyr Paniotto / Facebook

Данные социологических опросов россиян о поддержке вторжения в Украину действительно отображают их мнение. Об этом в интервью "Фокусу", опубликованном 4 апреля, заявил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

Социолога просили прокомментировать данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по данным которого войну поддерживает 76% россиян.

"Думаю, в этом случае ВЦИОМ не пришлось придумывать. Их данные действительно совпадают с остальными социсследованиями. Но, как правило, информация, которую мы видим, появляется не столько путем сочинительства, сколько вследствие формулировки вопросов, подталкивающих человека давать определенный ответ", – сказал Паниотто.

Он отметил, что "в условиях войны, помимо репрезентативности, снижается фактор искренности".

"Как пример, сейчас разные украинские телеканалы объединились и предоставляют единую информацию без лишних мнений. Те люди, которые до сих пор поддерживают Россию, тоже должны более осторожно относиться к своим высказываниям, из-за чего цифры соцопросов могут быть занижены. Эта ошибка присутствует", – объяснил социолог.

По его словам, в России погрешность из-за неискренности еще больше.

"За любое выступление против войны либо даже за использование самого слова "война" есть уголовная ответственность, за высказывания, противоречащие официальной точке зрения, можно получить до 15 лет. Это, конечно, влияет на искренность ответов. Одна из организаций в России проводила методические эксперименты и сделала выводы, что фактор искренности в России на эти вопросы сегодня прибавляет погрешность 13%. Предположим, речь идет не о 76% россиян, поддерживающих войну, а о 63%. Это, конечно, все равно ужасающая цифра", – считает Паниотто.

Он подчеркнул, что на Кремль в России работают все социологические объединения, кроме "Левада-центра", поэтому доверять можно только ему.

"Как говорят мне российские коллеги, данные ВЦИОМ являются пропагандой. Фонд "Общественное мнение" предоставляет информацию Кремлю для принятия решений и обнародует только те данные, которые выгодны Кремлю", – привел примеры украинский социолог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Опрос, проведенный "Левада-центром" в конце марта, показал, что 81% россиян поддерживают вторжение российской армии в Украину, не поддерживают – 14%.

Теги: Россия, война, Кремль, пропаганда, соцопрос, вторжение, Левада-центр, война России против Украины, ВЦИОМ, Владимир Паниотто
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