В РФ приостановил работу завод по производству зенитно-ракетных комплексов – разведка

Завод производил в том числе ЗРК "Бук". На фото – российский ЗРК, захваченный украинскими военными в начале апреля Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Мощности завода, который производил зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Тунгуска" и "Куб", фактически остановлены.

"Причина критического состояния производства – использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено. По словам сотрудников, продолжать производство своими силами завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется "практически ничего российского", – говорится в сообщении ГУР.

По информации украинской разведки, руководство завода пытается обойти санкции и наладить поставки через другие страны, в частности Казахстан. Но такие схемы приводят к подорожанию комплектующих, так как странам-посредникам нужно "платить за услуги". Последнее, заявляют в ГУР, "не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности".

Работникам завода предлагают уйти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами РФ для участия в войне против Украины, заявляют в ГУР.

Рекомендуемая для этих россиян должность – оператор-наводчик ЗРК "Бук", говорится в сообщении. По данным разведки, за такую "работу" сотрудникам завода предлагают зарплату 50 тыс. руб. в месяц (около 17,8 тыс. грн).

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