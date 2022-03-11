В Украине за сутки сбили 10 российских самолетов и разбили с воздуха две крупные колонны войск РФ – ВС ВСУ

"По предварительной информации – это целый полк десантных войск России с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и т.д.", – говорится в сообщении.
Кроме того:
"Итого, есть данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев", – подчеркнули в Воздушных силах и пообещали уточнить эту информацию.
Также военные отметили работу беспилотников Bayraktar, которые 10 марта уничтожили ЗРК "Бук М-1" и другие цели.
Война России против Украины. Главное
По данным украинских властей на 9 марта, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.
По оценкам американской разведки на 8 марта, за 13 дней войны в Украине Россия потеряла от 8% до 10% военного имущества, которое она использовала для вторжения; украинские военные потеряли такой же процент своего имущества.