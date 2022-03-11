В Украине за сутки сбили 10 российских самолетов и разбили с воздуха две крупные колонны войск РФ – ВС ВСУ

За день в Украине сбили 10 российских самолетов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"По предварительной информации – это целый полк десантных войск России с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и т.д.", – говорится в сообщении.

Кроме того:

зенитные ракетные войска поразили четыре воздушных цели оккупантов – предварительно, три штурмовика "Су-25" и один "Су-34";

авиация поразила не менее четырех воздушных целей, преимущественно "Су-25";

подразделения Сухопутных войск на разных направлениях сбили два штурмовика "Су-25", причем один из них – с помощью американского Stinger.

"Итого, есть данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев", – подчеркнули в Воздушных силах и пообещали уточнить эту информацию.

Также военные отметили работу беспилотников Bayraktar, которые 10 марта уничтожили ЗРК "Бук М-1" и другие цели.

Война России против Украины. Главное