В СБУ показали, как их спецназ убирает "мусор" с украинской земли. Видео

"Спецназовцы Службы безопасности Украины приобщаются к всеукраинской субботней толоке – убираем мусор с нашей прекрасной земли! С чистыми намерениями и сильным духом готовимся к Пасхе. Работаем вместе до полной победы!" – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 8 апреля 2023 года, составили около 177 680 военных, 3636 танков, 307 самолетов, 292 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".