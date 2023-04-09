В СБУ показали, как их спецназ убирает "мусор" с украинской земли. Видео

"Спецназовцы Службы безопасности Украины приобщаются к всеукраинской субботней толоке – убираем мусор с нашей прекрасной земли! С чистыми намерениями и сильным духом готовимся к Пасхе. Работаем вместе до полной победы!" – говорится в сообщении.

ВИДЕО

Видео: Служба безпеки України / YouTube