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В Славянске провели эксгумацию 14 тел погибших во время боевых действий в 2014 году

Во время досудебного расследования по факту гибели граждан в результате вооруженного конфликта на Донбассе полиция обнаружила в Славянске захоронение с 14 неопознанными телами. Для идентификации погибших образцы ДНК будут направлены на экспертизу в Киев.

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В Славянске на кладбище нашли захоронение людей, погибших во время боевых действий в 2014 году
В Славянске на кладбище нашли захоронение людей, погибших во время боевых действий в 2014 году
Фото: npu.gov.ua

Полицейские Донецкой области во время досудебного расследования фактов гибели людей во время боевых действий в 2014 году обнаружили на территории кладбища в Славянске место захоронения 14 неизвестных. Тела подвергли эксгумации для того, чтобы направить образцы ДНК на экспертизу в Киев для установления личности, говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Эксгумацию проводил следственный отдел Славянского отдела полиции с участием следователей-криминалистов и оперативников уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" Вооруженных сил Украины. Также присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году. В прокуратуре Донецкой области уточнили, что они принадлежат 14 жертвам. 

У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Пророссийские боевики, захватившие Славянск, покинули город в ночь на 5 июля 2014 года. Вначале они перешли в соседний Краматорск, а затем направились в Донецк. В одной из колонн находился тогдашний главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин. 5 июля 2014 года силы АТО восстановили контроль над Славянском и Краматорском.

Теги: Славянск, Донбасс, ДНК, агрессия, экспертиза, кладбище, АТО, Нацполиция, погибшие, эксгумация
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