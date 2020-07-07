В Станице Луганской пьяный мужчина разрушил знак "Украина", его задержали

Житель Станицы Луганской, который разрушил знак "Украина", объяснил полицейским свои действия состоянием алкогольного опьянения.

В Станице Луганской 6 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения разрушил знак "Украина", полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"6 июля в 21.00 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак "Украина", находящийся возле автодороги с круговым движением", – говорится в сообщении.

Правоохранители выехали на место происшествия и вскоре установили личность причастного к совершению правонарушения – им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, "который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения".

Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Станица Луганская находится на линии разграничения в Луганской области. Там расположен контрольный пункт въезда/выезда.