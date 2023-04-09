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В Светловодске переселенцы с Донбасса получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова направил почти 5,5 тыс. продуктовых наборов в Светловодск Кировоградской области, где живет несколько тысяч человек из Донецкой и Луганской областей. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Фонда.

"Сейчас выдача гуманитарной помощи продолжается. Ее получают прежде всего люди с инвалидностью, семьи, имеющие детей с инвалидностью, многодетные семьи и пенсионеры. В продуктовых наборах питательные продукты, которые составляют основу рациона и долго хранятся. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: продукты, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, Светловодск
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