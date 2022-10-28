В Святогорске нашли тело женщины, которое пролежало больше месяца под завалами разрушенного обстрелами дома – ГСЧС

"За прошедшие сутки спасатели Славянского гарнизона проводили работы по разбору завалов частично разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в Святогорске Краматорского района. Обстрел произошел ориентировочно 25 сентября. На месте разбора завала обнаружено тело женщины", – говорится в сообщении.

Также утром спасатели начали разбирать завалы разрушенного в результате обстрела частного жилого дома.

"Под завалом, по предварительной информации, находится тело погибшего. Работы продолжаются", – проинформировали в ГСЧС.