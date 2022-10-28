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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Святогорске нашли тело женщины, которое пролежало больше месяца под завалами разрушенного обстрелами дома – ГСЧС

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Спасатели продолжают разбор завалов
Спасатели продолжают разбор завалов
Фото: ДСНС України / Facebook

В Святогорске Донецкой области под завалами обстрелянного оккупантами дома нашли тело женщины. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook 28 октября.

"За прошедшие сутки спасатели Славянского гарнизона проводили работы по разбору завалов частично разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в Святогорске Краматорского района. Обстрел произошел ориентировочно 25 сентября. На месте разбора завала обнаружено тело женщины", – говорится в сообщении.

Также утром спасатели начали разбирать завалы разрушенного в результате обстрела частного жилого дома.

"Под завалом, по предварительной информации, находится тело погибшего. Работы продолжаются", – проинформировали в ГСЧС.

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Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Святогорск, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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