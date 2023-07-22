В течение суток энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение после обстрелов для 3 тыс. семей

В июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов Фото: grids.dtek.com

"Энергетики "ДТЭК Донецкие электросети" смогли возобновить работу электросетей, поврежденных в результате обстрелов в семи населенных пунктах области. Свет вернули в дома 3,3 тыс. семей жителей Донбасса", – отметили в пресс-службе.

Специалисты энергокомпании приступают к восстановлению, когда военные предоставляют разрешение на проведение работ.

Также отмечается, что энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 514-е сутки и восстанавливают поврежденные энергообъекты и линии сразу же, как только это становится возможным.

В июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.