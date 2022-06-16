В Украине расширили запрет перемещения через админграницу некоторых товаров на все оккупированные территории

В министерстве считают, что такие изменения будут способствовать защите прав украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Ранее приказ касался только временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
Ведомство напомнило, что, согласно приказу, запрещенными для вывоза и ввоза на временно оккупированные территории товарами являются:
Ограниченными для перемещения товарами являются:
В 2014 году Россия оккупировала Крым, а подконтрольные ей боевики – часть Луганской и Донецкой областей. После начала полномасштабной войны РФ расширила оккупацию Донбасса в попытках полностью захватить эти области. Самые активные бои сейчас идут в районе Северодонецка.
Кроме того, захватчики оккупировали около 31% территории Харьковской области и примерно 60% Запорожской, однако не взяли областные центры. Также в оккупации находится большая часть Херсонской области вместе с центром – Херсоном.