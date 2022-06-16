В Украине расширили запрет перемещения через админграницу некоторых товаров на все оккупированные территории

В оккупации у РФ сейчас находятся часть Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Фото: EPA

В министерстве считают, что такие изменения будут способствовать защите прав украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Ранее приказ касался только временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Ведомство напомнило, что, согласно приказу, запрещенными для вывоза и ввоза на временно оккупированные территории товарами являются:

оружие и боеприпасы;

запчасти для грузового автотранспорта и специальной техники;

товары, включенные в список военного назначения, международная передача которых подлежит государственному контролю;

военная форма одежды и знаки различия воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

специальные технические средства негласного получения информации;

пестициды и агрохимикаты;

строительные материалы (древесина, камень, цемент, блоки, кирпич, продукция металлопроката) и прочее.

Ограниченными для перемещения товарами являются:

издательская продукция, имеющая происхождение или изготовленная на территории РФ либо временно оккупированных территориях;

автомобильные запчасти для легкового автотранспорта (кроме запчастей и комплектующих для собственного автотранспорта, принадлежащего физлицу, пересекающему админграницу).