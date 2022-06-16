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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине расширили запрет перемещения через админграницу некоторых товаров на все оккупированные территории

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В оккупации у РФ сейчас находятся часть Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей
В оккупации у РФ сейчас находятся часть Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей
Фото: EPA

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины расширило свой указ об ограничении или запрете перемещения через административную границу некоторых товаров на все временно оккупированные территории Украины. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 15 июня.

В министерстве считают, что такие изменения будут способствовать защите прав украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Ранее приказ касался только временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Ведомство напомнило, что, согласно приказу, запрещенными для вывоза и ввоза на временно оккупированные территории товарами являются:

  • оружие и боеприпасы;
  • запчасти для грузового автотранспорта и специальной техники;
  • товары, включенные в список военного назначения, международная передача которых подлежит государственному контролю;
  • военная форма одежды и знаки различия воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;
  • наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
  • специальные технические средства негласного получения информации;
  • пестициды и агрохимикаты;
  • строительные материалы (древесина, камень, цемент, блоки, кирпич, продукция металлопроката) и прочее.

Ограниченными для перемещения товарами являются:

  • издательская продукция, имеющая происхождение или изготовленная на территории РФ либо временно оккупированных территориях;
  • автомобильные запчасти для легкового автотранспорта (кроме запчастей и комплектующих для собственного автотранспорта, принадлежащего физлицу, пересекающему админграницу).
Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым, а подконтрольные ей боевики – часть Луганской и Донецкой областей. После начала полномасштабной войны РФ расширила оккупацию Донбасса в попытках полностью захватить эти области. Самые активные бои сейчас идут в районе Северодонецка.

Кроме того, захватчики оккупировали около 31% территории Харьковской области и примерно 60% Запорожской, однако не взяли областные центры. Также в оккупации находится большая часть Херсонской области вместе с центром – Херсоном.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, оккупация, товарооборот, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, российские оккупанты
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