В Украине создали фонд, который будет выплачивать награду за информацию о военных преступниках – Асеев

Этот фонд Асеев презентовал еще 18 сентября, но подробности сообщил только 23-го. По его словам, идея создания фонда, который бы объединил информационную и практическую составляющую, к нему пришла после ареста руководителя подпольной тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского, известного под позывным Палыч.

Фонд будет работать во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он будет собирать информацию о конкретных преступниках и формировать профили на каждого из них. На сайте JIF уже есть профили бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, командира кадыровского подразделения "Ахмат" Анзора Бисаева, персонала тюрьмы "Изоляция" и других.

"JIF создается не на год, не на два, а на десятилетия: мы понимаем, что искать этих чудовищ будем столько, сколько они будут существовать. Но когда Россия дойдет до уровня 1990 года, а россияне будут стоять в длиннющих очередях за самогоном, проклиная уже мертвого [президента РФ Владимира] Путина, деньги за этих чудовищ на сайте будут для них целым состоянием. И начинать нужно уже сейчас", – заявил Асеев.

24 сентября Асеев рассказал, за какими критериями в базу JIF попадают преступники. Это официальное подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

"Наличие официального подозрения означает состав преступления, что очень важно для нашей репутации на Западе и людей, вошедших в команду JIF. Чтобы нас невозможно было обвинить в самосуде и слепой мести неизвестно кому", – объяснил он.