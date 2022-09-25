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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создали фонд, который будет выплачивать награду за информацию о военных преступниках – Асеев

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Соучредителем фонда является журналист и бывший пленник боевиков "ДНР" Станислав Асеев
Соучредителем фонда является журналист и бывший пленник боевиков "ДНР" Станислав Асеев
Фото: Stanislav Aseyev / Facebook

В Украине создан фонд "Инициатива справедливости" (JIF), который будет собирать информацию о российских военных преступниках и выплачивать за нее вознаграждение. Об этом 23 сентября сообщил соучредитель JIF, журналист и бывший пленник боевиков "ДНР" Станислав Асеев.

Этот фонд Асеев презентовал еще 18 сентября, но подробности сообщил только 23-го. По его словам, идея создания фонда, который бы объединил информационную и практическую составляющую, к нему пришла после ареста руководителя подпольной тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского, известного под позывным Палыч.

Фонд будет работать во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он будет собирать информацию о конкретных преступниках и формировать профили на каждого из них. На сайте JIF уже есть профили бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, командира кадыровского подразделения "Ахмат" Анзора Бисаева, персонала тюрьмы "Изоляция" и других.

"JIF создается не на год, не на два, а на десятилетия: мы понимаем, что искать этих чудовищ будем столько, сколько они будут существовать. Но когда Россия дойдет до уровня 1990 года, а россияне будут стоять в длиннющих очередях за самогоном, проклиная уже мертвого [президента РФ Владимира] Путина, деньги за этих чудовищ на сайте будут для них целым состоянием. И начинать нужно уже сейчас", – заявил Асеев.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mvmoFg9uw8hSakPXWwNLyQYGjRpNjWf2vpsqb6nP48UesmNMD91NhjtWLZ6noF5jl&id=100045812423185

24 сентября Асеев рассказал, за какими критериями в базу JIF попадают преступники. Это официальное подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

"Наличие официального подозрения означает состав преступления, что очень важно для нашей репутации на Западе и людей, вошедших в команду JIF. Чтобы нас невозможно было обвинить в самосуде и слепой мести неизвестно кому", – объяснил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021NKJcmzTuh87VYhngQChpPVbLCUi6Ghm3uAyMbQtRTqbd1qmaCpKn3gPg41yUiWHl&id=100045812423185

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Станислав Асеев
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