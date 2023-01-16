В Украину приехала замгоссекретаря США

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел для делегации брифинг, посвященный противостоянию Украины полномасштабному вторжению России. Он рассказал об основных событиях, которые происходят в Украине и вокруг ее границ из-за агрессии РФ, и поблагодарил США за поддержку Украины.
"Украинцы никогда не забудут о той помощи и поддержке, которую предоставляют нам США, американский народ, правительство, президент и Конгресс", – сказал он.
Во время брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали делегацию из США об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений сил обороны.
Также американская делегация заслушала доклады о работе ПВО по отражению ракетных атак РФ и последствиях ракетных попаданий во время новогодних праздников и 14 января и обсудила вопрос о восстановлении поврежденных энергообъектов и мерах, принимаемых для их защиты от воздушных атак россиянами.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской армии. В частности, Вашингтон оказывает Украине военную помощь.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более чем $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более чем $24,2 млрд.