В Украину приехала замгоссекретаря США

Венди Шерман и другие члены американской делегации заслушали информацию о ситуации в Украине Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел для делегации брифинг, посвященный противостоянию Украины полномасштабному вторжению России. Он рассказал об основных событиях, которые происходят в Украине и вокруг ее границ из-за агрессии РФ, и поблагодарил США за поддержку Украины.

"Украинцы никогда не забудут о той помощи и поддержке, которую предоставляют нам США, американский народ, правительство, президент и Конгресс", – сказал он.

Во время брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали делегацию из США об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений сил обороны.

Также американская делегация заслушала доклады о работе ПВО по отражению ракетных атак РФ и последствиях ракетных попаданий во время новогодних праздников и 14 января и обсудила вопрос о восстановлении поврежденных энергообъектов и мерах, принимаемых для их защиты от воздушных атак россиянами.