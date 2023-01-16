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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину приехала замгоссекретаря США

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Венди Шерман и другие члены американской делегации заслушали информацию о ситуации в Украине
Венди Шерман и другие члены американской делегации заслушали информацию о ситуации в Украине
Фото: president.gov.ua

В Украину приехала делегация из США во главе с заместителем госсекретаря США Венди Шерман. Об этом сообщает Офис президента Украины 16 января.

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел для делегации брифинг, посвященный противостоянию Украины полномасштабному вторжению России. Он рассказал об основных событиях, которые происходят в Украине и вокруг ее границ из-за агрессии РФ, и поблагодарил США за поддержку Украины.

"Украинцы никогда не забудут о той помощи и поддержке, которую предоставляют нам США, американский народ, правительство, президент и Конгресс", – сказал он.

Во время брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали делегацию из США об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений сил обороны.

Также американская делегация заслушала доклады о работе ПВО по отражению ракетных атак РФ и последствиях ракетных попаданий во время новогодних праздников и 14 января и обсудила вопрос о восстановлении поврежденных энергообъектов и мерах, принимаемых для их защиты от воздушных атак россиянами.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской армии. В частности, Вашингтон оказывает Украине военную помощь.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более чем $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более чем $24,2 млрд.

Теги: США, Госдепартамент США, российская агрессия, война России против Украины, визит, Андрей Ермак, Венди Шерман
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