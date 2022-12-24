"Рассчитывайте на нас". Блинкен обратился к украинским дипломатам

Видео выступления опубликовано в его Twitter.
"Мое послание было простым: где бы вы ни работали над укреплением поддержки суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, у вас есть партнер в Соединенных Штатах. Рассчитывайте на нас", – подписал Блинкен видео.
В обращении он подчеркнул, что у украинских послов есть множество поводов для гордости.
Он также вновь повторил, что США будут с Украиной "столько, сколько потребуется" и также будут поддерживать украинских послов, где бы они ни служили.
"Наши отношения прочнее, чем когда-либо, и больше поддержки уже на подходе. Больше военной помощи, так что ваши храбрые военные смогут освободить украинцев и вернуть захваченные украинские территории", – отметил Блинкен. Он добавил, что США продолжат оказывать и экономическую, и гуманитарную помощь, и, отдельно отметил госсекретарь США, дипломатическую помощь.
"Слава Україні! Слава прекрасным украинским дипломатам!" – завершил выступление чиновник.
I spoke to all of Ukraine’s Ambassadors during their annual conference. My message to them was simple: Wherever you’re working to build support for Ukraine’s sovereignty, territorial independence, and democracy, you have a partner in the United States. Count on us. pic.twitter.com/p8GBm27vo4— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 23, 2022
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
В декабре обе палаты Конгресса США приняли законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.