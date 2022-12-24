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"Рассчитывайте на нас". Блинкен обратился к украинским дипломатам

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Блинкен заявил украинским послам по всему миру, что у них "есть партнер в США"
Блинкен заявил украинским послам по всему миру, что у них "есть партнер в США"
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 декабря выступил онлайн перед участниками конференции послов Украины "Война и новые горизонты в мире" и заверил их в неизменной поддержке Соединенных Штатов.

Видео выступления опубликовано в его Twitter.

"Мое послание было простым: где бы вы ни работали над укреплением поддержки суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, у вас есть партнер в Соединенных Штатах. Рассчитывайте на нас", – подписал Блинкен видео.

В обращении он подчеркнул, что у украинских послов есть множество поводов для гордости. 

Он также вновь повторил, что США будут с Украиной "столько, сколько потребуется" и также будут поддерживать украинских послов, где бы они ни служили. 

"Наши отношения прочнее, чем когда-либо, и больше поддержки уже на подходе. Больше военной помощи, так что ваши храбрые военные смогут освободить украинцев и вернуть захваченные украинские территории", – отметил Блинкен. Он добавил, что США продолжат оказывать и экономическую, и гуманитарную помощь, и, отдельно отметил госсекретарь США, дипломатическую помощь.

"Слава Україні! Слава прекрасным украинским дипломатам!"  завершил выступление чиновник. 

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В декабре обе палаты Конгресса США приняли законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.

Теги: США, Госдепартамент США, помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины, дипломаты, посольство Украины, посол
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