"Рассчитывайте на нас". Блинкен обратился к украинским дипломатам

Блинкен заявил украинским послам по всему миру, что у них "есть партнер в США" Фото: EPA

Видео выступления опубликовано в его Twitter.

"Мое послание было простым: где бы вы ни работали над укреплением поддержки суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, у вас есть партнер в Соединенных Штатах. Рассчитывайте на нас", – подписал Блинкен видео.

В обращении он подчеркнул, что у украинских послов есть множество поводов для гордости.

Он также вновь повторил, что США будут с Украиной "столько, сколько потребуется" и также будут поддерживать украинских послов, где бы они ни служили.

"Наши отношения прочнее, чем когда-либо, и больше поддержки уже на подходе. Больше военной помощи, так что ваши храбрые военные смогут освободить украинцев и вернуть захваченные украинские территории", – отметил Блинкен. Он добавил, что США продолжат оказывать и экономическую, и гуманитарную помощь, и, отдельно отметил госсекретарь США, дипломатическую помощь.

"Слава Україні! Слава прекрасным украинским дипломатам!" – завершил выступление чиновник.