В Вооруженных силах Украины нет бригад, не имеющих беспилотников – главнокомандующий

Залужный заявил, что дронов "мало не бывает" Фото: ЕРА (архив)

Журналист спросил, поставляются ли на фронт "разведывательные, ударные дроны" или украинские военные воюют с теми, которые им передавали волонтеры.

"Чтобы не обидеть и волонтеров, скажу так: применяем и волонтерские. Почему? Потому что, опять же, беспилотников мало не бывает. У нас на сегодня, слава Богу, нет такой бригады, где вообще беспилотных авиационных комплексов нет. Они закупают", – ответил Залужный.

По его словам, беспилотники "Фурии", "Лелеки" и прочие "при всех своих недостатках прекрасно работают, модернизируются".

"Что касается беспилотных летательных аппаратов в ударном варианте, то на сегодня их просто не существует. Существуют отдельные разработки определенных разработчиков, которые на сегодня носят больше такой познавательно-декларативный характер. То есть над ними нужно работать", – объяснил главнокомандующий ВСУ.

Ему также был задан вопрос о турецких ударных беспилотниках Bayraktar.

"По состоянию на сейчас Bayraktar`ы находятся там, где и нужно быть, и там, где им больше всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет на сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", – подчеркнул Залужный.

"На линии фронта они тоже могут быть?" – задал уточняющий вопрос журналист.

"Там, где нужно", – уклончиво ответил главнокомандующий ВСУ.