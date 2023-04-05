В ВСУ показали ЗРК Avenger, которые уже стоят на боевом дежурстве на севере Украины

"ЗРК Avenger уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", – рассказал Наев.
Он проехал за рулем машины, а военные продемонстрировали, как управлять ЗРК из кабины и снаружи.
ЗРК Avenger размещаются на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Они предназначены для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км. В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и радиолокационная станция.
Отличаются высоким уровнем автоматизации, малым временем реакции, высокой огневой мощностью и подвижностью. ЗРК Avenger обеспечивают боеспособность как в дневное, так и в ночное время, в сложных метеоусловиях.