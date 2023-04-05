В ВСУ показали ЗРК Avenger, которые уже стоят на боевом дежурстве на севере Украины

Военные показали ЗРК Avenger и объяснили, как он работает Скриншот: НОВИНИ КОС ЗСУ / Telegram

"ЗРК Avenger уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", – рассказал Наев.

Он проехал за рулем машины, а военные продемонстрировали, как управлять ЗРК из кабины и снаружи.