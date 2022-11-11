"Как раз то, что нужно, то, что мы просили". Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи, включающий системы ПВО

"Вместе строим воздушный щит, чтобы защитить мирных украинцев, и приближаем победу над агрессором", – написал президент в Twitter.

Дякую @POTUS і дружньому * народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022 Новый пакет военной помощи от США Зеленский также упомянул в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента. "Важные средства противовоздушной обороны. Как раз то, что нужно, то, что мы просили", – сказал он. Кроме того, президент поблагодарил Нидерланды за очередной шаг по усилению украинской обороны. Минобороны Нидерландов сегодня объявило о передаче €100 млн в новый Международный фонд для Украины.

"Эти средства, а также средства от других партнеров будут использованы для закупки техники непосредственно у производителей и будут работать на перспективу. На то, чтобы Украина становилась только крепче", – сказал Зеленский.