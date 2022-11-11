"Как раз то, что нужно, то, что мы просили". Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи, включающий системы ПВО

"Вместе строим воздушный щит, чтобы защитить мирных украинцев, и приближаем победу над агрессором", – написал президент в Twitter.
Новый пакет военной помощи от США Зеленский также упомянул в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.
"Важные средства противовоздушной обороны. Как раз то, что нужно, то, что мы просили", – сказал он.
Кроме того, президент поблагодарил Нидерланды за очередной шаг по усилению украинской обороны. Минобороны Нидерландов сегодня объявило о передаче €100 млн в новый Международный фонд для Украины.
"Эти средства, а также средства от других партнеров будут использованы для закупки техники непосредственно у производителей и будут работать на перспективу. На то, чтобы Украина становилась только крепче", – сказал Зеленский.
Контекст:
Минобороны США 10 ноября объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $400 млн. Он включает ракеты для ЗРК Hawk, четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger к ним, дополнительные ракеты для РСЗО HIMARS и другое оружие и боеприпасы.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.