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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Как раз то, что нужно, то, что мы просили". Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи, включающий системы ПВО

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Зеленский поблагодарил США и Нидерланды за военную помощь
Зеленский поблагодарил США и Нидерланды за военную помощь
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и американский народ за пакет помощи, включающий системы ПВО Avenger и ракеты для систем ПВО Hawk.

"Вместе строим воздушный щит, чтобы защитить мирных украинцев, и приближаем победу над агрессором", – написал президент в Twitter.

Новый пакет военной помощи от США Зеленский также упомянул в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Важные средства противовоздушной обороны. Как раз то, что нужно, то, что мы просили", – сказал он. 

Кроме того, президент поблагодарил Нидерланды за очередной шаг по усилению украинской обороны. Минобороны Нидерландов сегодня объявило о передаче €100 млн в новый Международный фонд для Украины.

"Эти средства, а также средства от других партнеров будут использованы для закупки техники непосредственно у производителей и будут работать на перспективу. На то, чтобы Украина становилась только крепче", – сказал Зеленский.

Контекст:

Минобороны США 10 ноября объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $400 млн. Он включает ракеты для ЗРК Hawk, четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger к ним, дополнительные ракеты для РСЗО HIMARS и другое оружие и боеприпасы. 

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Теги: США, оружие, Нидерланды, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский
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