"Вице-премьер" Крыма объявил Азов "нашим с "ДНР" морем

По словам Мурадова, группировка "ДНР" контролирует южную часть Украины и обеспечила себе выход к Азовскому морю.
"Так что это уже море нашего с "ДНР" совместного пользования", – сказал он.
В интервью агентству Мурадов спрогнозировал, что "освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России". "Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа", – утверждает представитель оккупационной администрации.
Россия блокирует выход Украины к Азовскому морю, удерживая сухопутный коридор с оккупированным Крымом с конца марта 2022 года.
До конца мая украинские военные удерживали территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. 16 мая началась их эвакуация. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.
Ожидается, что в последующем украинских военнослужащих обменяют на пленных российских оккупантов.