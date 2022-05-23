"Вице-премьер" Крыма объявил Азов "нашим с "ДНР" морем

По словам Мурадова, группировка "ДНР" контролирует южную часть Украины и обеспечила себе выход к Азовскому морю.

"Так что это уже море нашего с "ДНР" совместного пользования", – сказал он.

В интервью агентству Мурадов спрогнозировал, что "освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России". "Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа", – утверждает представитель оккупационной администрации.