Владимир Кличко – Гордону: Ваше оружие – правда. Спасибо вам за правду и за то, что вы у нас есть

Отвечая на вопрос Гордона, может ли он спать спокойно после того, как его внесли в список экстремистов в России, Кличко заявил, что сон у журналиста "должен быть крепкий".
"Дмитрий, спите спокойно. Мы вас уважаем и любим за то, что вы наш спецагент. Вы стучитесь к нашему врагу, который ведет агрессию против нашей страны, в голову", – сказал Кличко.
Он подчеркнул, что слышать правду очень важно.
"У нас есть доступ к любому источнику [информации], у них – только к одному. Ваше оружие – это правда. Мы знаем, что делают медиа, – они или отравляют и уничтожают, или обогащают, когда дают свободный выбор и помогают сориентироваться, кто ты такой и куда идешь. Вот за эту правду вам огромное спасибо. Вы боец с таким оружием – медиа. Вас миллионы слушают, смотрят, комментируют. Вы человек свободного мира. Вы представляете свободный мир, который предоставляет выбор: верить вам, слушать вас или критиковать вас. Спасибо за то, что вы у нас есть. Вы для нас очень ценны", – отметил Кличко.
В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Дмитрия Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.
6 апреля стало известно, что Росфинмониторинг включил Гордона в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму. Законодательство РФ предусматривает блокирование банковских счетов людей, попавших в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.