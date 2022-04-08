Владимир Кличко – Гордону: Ваше оружие – правда. Спасибо вам за правду и за то, что вы у нас есть

Отвечая на вопрос Гордона, может ли он спать спокойно после того, как его внесли в список экстремистов в России, Кличко заявил, что сон у журналиста "должен быть крепкий".

"Дмитрий, спите спокойно. Мы вас уважаем и любим за то, что вы наш спецагент. Вы стучитесь к нашему врагу, который ведет агрессию против нашей страны, в голову", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что слышать правду очень важно.

"У нас есть доступ к любому источнику [информации], у них – только к одному. Ваше оружие – это правда. Мы знаем, что делают медиа, – они или отравляют и уничтожают, или обогащают, когда дают свободный выбор и помогают сориентироваться, кто ты такой и куда идешь. Вот за эту правду вам огромное спасибо. Вы боец с таким оружием – медиа. Вас миллионы слушают, смотрят, комментируют. Вы человек свободного мира. Вы представляете свободный мир, который предоставляет выбор: верить вам, слушать вас или критиковать вас. Спасибо за то, что вы у нас есть. Вы для нас очень ценны", – отметил Кличко.