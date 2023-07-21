Вместо часов Киев отправит деньги на помощь ВСУ, решение приняли в начале июля – КГГА

Отменить торги городские власти смогут только после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников, отметили в КГГА Фото: kmr.gov.ua

"Решение отменить эту закупку и направить запланированные деньги на обеспечение сил безопасности и обороны было принято еще в начале июля. Однако отменить торги городские власти смогут только после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников", – сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Решение перенаправить средства, сэкономленные на закупке часов, на нужды военных подразделений, будет представлено на рассмотрение депутатов Киевсовета сразу, как это станет возможным в соответствии со всеми процедурами, отметили в горадминистрации.

Часы вручают вместе с наградами, которыми город отмечает военных, волонтеров, киевлян, которые внесли большой вклад в развитие города.

"В то же время, учитывая более актуальные потребности, средства все же решили на часы не тратить", – сказано в сообщении.