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Вместо часов Киев отправит деньги на помощь ВСУ, решение приняли в начале июля – КГГА

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Отменить торги городские власти смогут только после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников, отметили в КГГА
Отменить торги городские власти смогут только после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников, отметили в КГГА
Фото: kmr.gov.ua

Киев не будет закупать наградные часы для военных и волонтеров, деньги планируют перенаправить на обеспечение сил безопасности и обороны, решение об этом было принято еще в начале июля – сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Решение отменить эту закупку и направить запланированные деньги на обеспечение сил безопасности и обороны было принято еще в начале июля. Однако отменить торги городские власти смогут только после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников", – сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Решение перенаправить средства, сэкономленные на закупке часов, на нужды военных подразделений, будет представлено на рассмотрение депутатов Киевсовета сразу, как это станет возможным в соответствии со всеми процедурами, отметили в горадминистрации.

Часы вручают вместе с наградами, которыми город отмечает военных, волонтеров, киевлян, которые внесли большой вклад в развитие города.

"В то же время, учитывая более актуальные потребности, средства все же решили на часы не тратить", – сказано в сообщении.

Теги: КГГА, Киевсовет, Антимонопольный комитет, деньги, награды, часы, торги
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