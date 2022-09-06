"Внутри урагана не так страшно, как снаружи". Первая леди рассказала BBC, что не хотела уезжать из Украины

"Я не могла бы уехать. Потому что, знаете, внутри урагана не так страшно, как снаружи. Ты понимаешь, что ты здесь не один, ты со своими людьми. Мне было бы очень тяжело покинуть страну", – рассказала Зеленская.

По ее словам, нельзя "пассивно бояться", а нужно действовать, и это "спасает". Она отметила, что повседневные дела и дела, которые поддерживают людей, "ускоряют победу Украины".

"Ты должен подавать пример, кто-то должен остаться, у нас остаются самые смелые, наши ВСУ защищают нас, наши люди работают в тылу. Наша армия волонтеров делает невероятное. Всех этих людей нужно поддерживать. И я уверена, что это был бы самый плохой мой выбор, если бы я уехала. Это было бы неправильно и глупо с моей стороны", – заявила она.

Зеленская добавила, что с мужем у них не было даже обсуждений, оставаться или нет, и она знала, что "он останется на 100%".