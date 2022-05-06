Во Львове полиция задержала 34-летнего мужчину за запуск дрона над заводом

Во время военного положения запуск дрона запрещен и может считаться правоохранителями шпионажем и диверсионной работой Фото: depositphotos.com

Отмечается, что мужчину задержали, поскольку во время военного положения запуск дрона запрещен и может считаться правоохранителями шпионажем и диверсионной работой.

Как рассказали в патрульной полиции Львовской области, утром 5 мая в небе вблизи одного из заводов по улице Зеленой во Львове обнаружили беспилотник. Получив ориентировку от работников СБУ, полицейские разыскали нарушителя, управлявшего аппаратом. Им оказался 34-летний львовянин, сообщает Zaxid.net.

Мужчина заверил полицейских, что просто испытывал технику.

Война России против Украины. Главное (обновляется)