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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Львовской области задержали подозреваемого в передаче информации оккупантам – СБУ

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СБУ задержала мужчину во Львовской области
СБУ задержала мужчину во Львовской области
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины задержала во Львовской области подозреваемого в работе на Россию. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 2 января.

"Им оказался житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации. С начала войны он собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений сил обороны Украины на лиманском направлении. После этого изменник перебрался во Львовскую область, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность. Под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что разоблачили мужчину на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористической группировки "ДНР". У него изъяли мобильный телефон с перепиской.

Задержанному сообщили о подозрении. Он арестован без права выхода под залог.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Львовская область, война России против Украины, подозрение
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