Во Львовской области задержали подозреваемого в передаче информации оккупантам – СБУ

"Им оказался житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации. С начала войны он собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений сил обороны Украины на лиманском направлении. После этого изменник перебрался во Львовскую область, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность. Под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что разоблачили мужчину на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористической группировки "ДНР". У него изъяли мобильный телефон с перепиской.

Задержанному сообщили о подозрении. Он арестован без права выхода под залог.

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