СБУ сообщила о подозрении главе центробанка РФ

"В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы центрального банка России Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора. Именно она организовала введение так называемой рублевой зоны во временно захваченных районах юга и востока Украины. Для этого она дала указание об открытии филиалов подконтрольного кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений", – говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, Набиуллина способствовала местным оккупационным администрациям России в блокировании обращения гривны.

"Чтобы реализовать это, враг запретил на захваченных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты. По данным следствия, полученные таким образом "рублевые" поступления в бюджет России были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок", – сообщили в СБУ.

Следователи сообщили главе центробанка РФ о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (умышленные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск", – говорится в сообщении.