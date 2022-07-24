Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72 и 15 оккупантов. Видео

В СБУ отметили, что оккупант – очевидец этих событий рассказал об этом матери по телефону, разговор перехватили сотрудники спецслужбы.
"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В 2.00 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл..., дроном! Дроном, мама, дроном, это п...здец! Просто подлетели, скинули боеприпас, и его разорвало... Мы п...зды получаем", – сказал он.
СБУ опубликовала видео удара.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 24 июля, потери российских оккупантов достигли более 39,5 тыс. личного состава, а также 1722 танка, 221 самолет, 188 вертолетов, 170 крылатых ракет и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".