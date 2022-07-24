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Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72 и 15 оккупантов. Видео

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Оккупанты в войне против Украины потеряли уже более 1700 танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли уже более 1700 танков
Фото: EPA

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили ударным дроном российский танк Т-72 и 15 оккупантов. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 24 июля.

В СБУ отметили, что оккупант – очевидец этих событий рассказал об этом матери по телефону, разговор перехватили сотрудники спецслужбы.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В 2.00 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл..., дроном! Дроном, мама, дроном, это п...здец! Просто подлетели, скинули боеприпас, и его разорвало... Мы п...зды получаем", – сказал он.

СБУ опубликовала видео удара.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / Facebook
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 24 июля, потери российских оккупантов достигли более 39,5 тыс. личного состава, а также 1722 танка, 221 самолет, 188 вертолетов, 170 крылатых ракет и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, танки, контрразведка, война России против Украины, российские оккупанты
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