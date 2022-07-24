Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72 и 15 оккупантов. Видео

Оккупанты в войне против Украины потеряли уже более 1700 танков Фото: EPA

В СБУ отметили, что оккупант – очевидец этих событий рассказал об этом матери по телефону, разговор перехватили сотрудники спецслужбы.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В 2.00 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл..., дроном! Дроном, мама, дроном, это п...здец! Просто подлетели, скинули боеприпас, и его разорвало... Мы п...зды получаем", – сказал он.

СБУ опубликовала видео удара.

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Видео: Служба безпеки України / Facebook